Военный корабль Румынии подорвался на мине в Черном море
Корабль ВМС Румынии подорвался на мине в Черном море при попытке ее обезвредить. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на румынское Министерство обороны.
Как сообщили в ведомстве, мина дрейфовала примерно в 25 милях к северо-востоку от порта Констанца. Судно предупредили о взрывном устройстве, однако команда не смогла обезвредить его из-за сильных волн и ветра, и мина сдетонировала.
«Жертв и пострадавших в результате взрыва нет, 75 военнослужащих на корабле вне опасности, плавучесть судна не пострадала, на борту нет серьезных повреждений», — отметили в румынском Минобороны.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,9 млн+50 618 / сут.
Умерли
385 тыс.+93 / сут.
Выздоровели
18,9 млн+50 293 / сут.
- Прямое авиасообщение между Москвой и Кишиневом возобновят с октября
- Военный корабль Румынии подорвался на мине в Черном море
- Латвия ограничила въезд для россиян с шенгенскими визами
- В МИД Венгрии высказались против ограничения цен на российский газ
- Экономист допустил, что Украина зимой столкнется с голодом из-за зерновой сделки
- Власти Херсонской области заявили о взятии в плен участников наступления ВСУ
- В России начали рассылать оформленные с помощью камер штрафы за непристегнутых пассажиров
- СМИ: Карла III официально провозгласят королем Великобритании 10 сентября
- В России стартовали трехдневные выборы
- Минтранс может запретить самокатчикам пересекать дороги по пешеходным переходам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru