Военный корабль Румынии подорвался на мине в Черном море

Как сообщили в ведомстве, мина дрейфовала примерно в 25 милях к северо-востоку от порта Констанца. Судно предупредили о взрывном устройстве, однако команда не смогла обезвредить его из-за сильных волн и ветра, и мина сдетонировала.

«Жертв и пострадавших в результате взрыва нет, 75 военнослужащих на корабле вне опасности, плавучесть судна не пострадала, на борту нет серьезных повреждений», — отметили в румынском Минобороны.

