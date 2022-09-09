Военный корабль Румынии подорвался на мине в Черном море

Корабль ВМС Румынии подорвался на мине в Черном море при попытке ее обезвредить. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на румынское Министерство обороны.

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Как сообщили в ведомстве, мина дрейфовала примерно в 25 милях к северо-востоку от порта Констанца. Судно предупредили о взрывном устройстве, однако команда не смогла обезвредить его из-за сильных волн и ветра, и мина сдетонировала.

«Жертв и пострадавших в результате взрыва нет, 75 военнослужащих на корабле вне опасности, плавучесть судна не пострадала, на борту нет серьезных повреждений», — отметили в румынском Минобороны.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Павлишак
ТЕГИ:РумынияЧерное Море
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