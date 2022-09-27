В Швеции начали расследования возможной диверсии на «Северных потоках»
В Швеции полиция начала расследование по факту возможной диверсии в связи с утечкой газа на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя ведомства.
«Мы составили отчет и классифицировали преступление как грубый саботаж», — заявили в полиции.
В понедельник на одной из ниток «Северного потока 2» произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор «Северного потока». Причины также не известны.
Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на «Северном потоке» на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на «Северном потоке 2» на юго-востоке от острова.
Ранее шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах «Северных потоков», сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,9 млн+36 605 / сут.
Умерли
387 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
19,9 млн+59 547 / сут.
- Блинкен: США не возражают против использования Киевом оружия Запада для борьбы за территории
- В части Запорожья 93,18 % избирателей проголосовали за вхождение в РФ
- «Газпром» отвергает требования «Нафтогаза» в арбитраже по неполной оплате транзита
- VK продает игровой холдинг My.Games
- В Швеции начали расследования возможной диверсии на «Северных потоках»
- В ЕС заявили, что за неделю границу союза пересекли 66 тыс. россиян
- Пятеро сотрудников российской сборной по футболу не вернулись в Россию
- Готовившую теракт на референдуме девушку задержали в Мариуполе
- На КПП «Верхний Ларс» будут вручать повестки россиянам из всех регионов
- В Минобороны РФ раскритиковали отечественные беспилотники
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru