В Швеции начали расследования возможной диверсии на «Северных потоках»

В Швеции полиция начала расследование по факту возможной диверсии в связи с утечкой газа на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя ведомства.

«Мы составили отчет и классифицировали преступление как грубый саботаж», — заявили в полиции.

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В понедельник на одной из ниток «Северного потока 2» произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор «Северного потока». Причины также не известны.

Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на «Северном потоке» на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на «Северном потоке 2» на юго-востоке от острова.

Ранее шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах «Северных потоков», сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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