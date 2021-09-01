В штате Вирджиния введен режим ЧС из-за тропической депрессии «Ида»

По словам губернатора, на западе штата прогнозируются ливни и наводнения.

Ураган «Ида» сформировался в Атлантическом океане. В воскресенье ураган достиг побережья Мексиканского залива на территории Луизианы. По данным The Washington Post, погибли 4 человека.

