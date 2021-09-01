В штате Вирджиния введен режим ЧС из-за тропической депрессии «Ида»
1 сентября 202100:56
Власти штата Вирджиния (США) ввели режим ЧС из-за тропической депрессии «Ида», которая приближается к регионе. Об этом сообщил губернатор штата Вирджиния Ральф Нортэм, передает ТАСС.
По словам губернатора, на западе штата прогнозируются ливни и наводнения.
Ураган «Ида» сформировался в Атлантическом океане. В воскресенье ураган достиг побережья Мексиканского залива на территории Луизианы. По данным The Washington Post, погибли 4 человека.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru