В штате Нью-Мексико в перестрелке ранены четверо полицейских

Четыре полицейских получили ранения в ходе перестрелке в Нью-Мексико (США).

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Перестрелка произошла с грабителями в восточной части города Альбукерке, передает «Интерфакс».

По данным местной полиции, состояние одного офицера оценивается как критическое. Еще двое полицейские были прооперированы после ранения в грудь и руку. Четвертый получил осколочные ранения.

Отмечается, что полиция задержала одного подозреваемого.

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ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:ПерестрелкаСША
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