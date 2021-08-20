В штате Нью-Мексико в перестрелке ранены четверо полицейских
20 августа 202100:55
Четыре полицейских получили ранения в ходе перестрелке в Нью-Мексико (США).
Перестрелка произошла с грабителями в восточной части города Альбукерке, передает «Интерфакс».
По данным местной полиции, состояние одного офицера оценивается как критическое. Еще двое полицейские были прооперированы после ранения в грудь и руку. Четвертый получил осколочные ранения.
Отмечается, что полиция задержала одного подозреваемого.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru