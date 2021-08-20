В штате Нью-Мексико в перестрелке ранены четверо полицейских

Перестрелка произошла с грабителями в восточной части города Альбукерке, передает «Интерфакс».



По данным местной полиции, состояние одного офицера оценивается как критическое. Еще двое полицейские были прооперированы после ранения в грудь и руку. Четвертый получил осколочные ранения.

Отмечается, что полиция задержала одного подозреваемого.

