Sky: На юго-западе Великобритании в перестрелке погибли несколько человек
На юго-востоке Великобритании в городе Плимут произошла перестрелка, в результате которой погибли несколько человек. Об этом сообщает Skynews.
По данным Skynews, стрелок был застрелен. Отмечается, что инцидент не рассматривается как террористический акт.
Юго-западная служба скорой помощи сообщила, что группы реагирования на происшествия, несколько машин и вертолетов скорой помощи, а также врачи были отправлены на место происшествия.
Люк Поллард, представляющий Плимут в британском парламенте, заявил, что количество жертв инцидента уточняется. Он назвал этот день самым мрачным для города.
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