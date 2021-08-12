Sky: На юго-западе Великобритании в перестрелке погибли несколько человек

На юго-востоке Великобритании в городе Плимут произошла перестрелка, в результате которой погибли несколько человек. Об этом сообщает Skynews.

По данным Skynews, стрелок был застрелен. Отмечается, что инцидент не рассматривается как террористический акт.

Юго-западная служба скорой помощи сообщила, что группы реагирования на происшествия, несколько машин и вертолетов скорой помощи, а также врачи были отправлены на место происшествия.

Люк Поллард, представляющий Плимут в британском парламенте, заявил, что количество жертв инцидента уточняется. Он назвал этот день самым мрачным для города.

