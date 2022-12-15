В штаб-квартире полиции Польши взорвался подарок из Украины

В кабинете главного коменданта польской полиции Ярослава Шимчика взлетел на воздух подарок, врученный ему в Киеве. Об этом заявили в Министерстве внутренних дел Польши.

СМИ: В Мелитополе совершено покушение на замглавы администрации города

Уточняется, что Шимчик получил подарок в ходе рабочего визита на Украину 11-12 декабря. В Киеве комендант встретился с руководством полиции Украины и службы по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел в 7:50 по местному времени 14 декабря. Подарок преподнес один из руководителей украинских служб, отметили в МВД Польши.

В результате взрыва Шимчик получил легкие травмы и сейчас находится в медицинским учреждении. Помимо коменданта, вред здоровья был нанесен гражданскому сотруднику управления, однако ему госпитализация не потребовалась, уточнили сотрудники полиции.

Польша запросила у Украины разъяснения по поводу инцидента. В случившемся разбираются прокуратура и спецслужбы.

Ранее министр здравоохранения российской администрации Херсонской области Вадим Ильмиев сообщил о покушении на первого заместителя губернатора региона Виталия Булюка. Чиновник получил ранение при подрыве автомобиля. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВзрывУкраинаПольша
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры