В штаб-квартире полиции Польши взорвался подарок из Украины
В кабинете главного коменданта польской полиции Ярослава Шимчика взлетел на воздух подарок, врученный ему в Киеве. Об этом заявили в Министерстве внутренних дел Польши.
Уточняется, что Шимчик получил подарок в ходе рабочего визита на Украину 11-12 декабря. В Киеве комендант встретился с руководством полиции Украины и службы по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент произошел в 7:50 по местному времени 14 декабря. Подарок преподнес один из руководителей украинских служб, отметили в МВД Польши.
В результате взрыва Шимчик получил легкие травмы и сейчас находится в медицинским учреждении. Помимо коменданта, вред здоровья был нанесен гражданскому сотруднику управления, однако ему госпитализация не потребовалась, уточнили сотрудники полиции.
Польша запросила у Украины разъяснения по поводу инцидента. В случившемся разбираются прокуратура и спецслужбы.
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