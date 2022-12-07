СМИ: В Мелитополе совершено покушение на замглавы администрации города
Покушение было совершено на заместителя главы военно-гражданской администрации Мелитополя Николая Волыка, чиновник не пострадал. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным СМИ, около подъезда Волыка сработало взрывное устройство.
«Как уже установили следователи, СВУ было установлено на электроопоре уличного освещения на высоте около 1 метра и было начинено поражающими элементами. Сама опора находилась в 8 метрах от подъезда. По версии следствия, СВУ было приведено в действие дистанционным путем», — пишет Baza.
Мощность взрыва составила около 2500 грамм в тротиловом эквиваленте, отмечает Ura.ru. Волык не пострадал, осколки взрывного устройства задели верхнюю одежду чиновника, пишет РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 561 / сут.
Умерли
392 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 690 / сут.
- СМИ: В Мелитополе совершено покушение на замглавы администрации города
- В ДНР 16 человек погибли при столкновении грузовика и микроавтобуса
- Пушилин заявил об отправке большого числа военных ВСУ в направлении Сватова и Кременной
- СМИ предупредили о возможных трудностях с экспортом российской пшеницы на мировой рынок
- Глава Минобороны Италии: Рим пока не будет поставлять оружие Украине
- Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов России
- В ЛНР заявили о стягивании дополнительных сил ВСУ в район Артемовска
- Блинкен заявил, что США не помогали Украине наносить удары по России
- СМИ: Запад ожидает переговоров России и Украины
- Володин: Хороших русских для Вашингтона и Брюсселя не существует
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru