СМИ: В Мелитополе совершено покушение на замглавы администрации города

Покушение было совершено на заместителя главы военно-гражданской администрации Мелитополя Николая Волыка, чиновник не пострадал. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На замминистра по культуре и спорту Запорожской области совершено покушение

По данным СМИ, около подъезда Волыка сработало взрывное устройство.

«Как уже установили следователи, СВУ было установлено на электроопоре уличного освещения на высоте около 1 метра и было начинено поражающими элементами. Сама опора находилась в 8 метрах от подъезда. По версии следствия, СВУ было приведено в действие дистанционным путем», — пишет Baza.

Мощность взрыва составила около 2500 грамм в тротиловом эквиваленте, отмечает Ura.ru. Волык не пострадал, осколки взрывного устройства задели верхнюю одежду чиновника, пишет РИА ФАН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЧиновникиРегионыПокушение
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры