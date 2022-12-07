СМИ: В Мелитополе совершено покушение на замглавы администрации города

По данным СМИ, около подъезда Волыка сработало взрывное устройство.

«Как уже установили следователи, СВУ было установлено на электроопоре уличного освещения на высоте около 1 метра и было начинено поражающими элементами. Сама опора находилась в 8 метрах от подъезда. По версии следствия, СВУ было приведено в действие дистанционным путем», — пишет Baza.

Мощность взрыва составила около 2500 грамм в тротиловом эквиваленте, отмечает Ura.ru. Волык не пострадал, осколки взрывного устройства задели верхнюю одежду чиновника, пишет РИА ФАН.

