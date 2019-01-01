В Шри-Ланке задержали более 100 человек в связи с терактами

Число задержанных в связи с терактами на Шри-Ланке превысило 100 человек, сообщает Reuters.

Ранее сообщалось, что от атак в храмах и пятизвездочных отелях на острове в католическую Пасху 21 апреля погибли 359 человек, пишет RT со ссылкой на последние данные. Около 500 человек получили ранения.

Между тем, министр обороны Шри-Ланки Руван Виджевардене заявил, что один из террористов-смертников проходил обучение в Великобритании и Австралии до того, как вернулся в Шри-Ланку, пишет The Guardian.

В свою очередь, спецслужбы Индии предупредили правительство Шри-Ланки о возможности новых террористических атак, отмечает «Свободная пресса». Задержанный в Индии мужчина сообщил следователям имя предполагаемого террориста, которого, по его словам, обучал на Шри-Ланке. Это Захран Хашим, являющийся одним из смертников. Мужчина связан с экстремистской группировкой National Thowfeek Jamaath.

Напомним, что ответственность за теракты взяли на себя «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания» и «Исламское государство» (запрещены в РФ). Однако, президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил НСН, что ИГИЛ пытается сохранить реноме, приписывая себе теракты.

