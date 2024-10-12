В школе Екатеринбурга отравились дети

В Екатеринбурге прокуратура проверит школу №79, где ученики пожаловались на рвоту и недомогание, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Макароны или антисанитария? В якутской школе отравились почти 30 детей

Точное число обратившихся за медпомощью детей установят в ходе проверки.

Региональный Роспотребнадзор также начал проверку случившегося.

Ранее число отравившихся детей в спортивной школе в Мегино-Кангаласском районе Якутии выросло до 29, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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