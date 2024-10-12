В школе Екатеринбурга отравились дети
12 октября 202415:59
В Екатеринбурге прокуратура проверит школу №79, где ученики пожаловались на рвоту и недомогание, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Точное число обратившихся за медпомощью детей установят в ходе проверки.
Региональный Роспотребнадзор также начал проверку случившегося.
Ранее число отравившихся детей в спортивной школе в Мегино-Кангаласском районе Якутии выросло до 29, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru