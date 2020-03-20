В Шереметьево вновь поступила угроза о «минировании» самолетов
В столичный аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о минировании трёх пассажирских самолётов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах. Взрывные устройства якобы находятся на воздушных судах, направляющихся в Москву из Владивостока, Уфы и Иркутска.
Напомним, 17 марта злоумышленники сообщили о якобы заложенных взрывных устройствах в трёх пассажирских самолётах, вылетевших из Москвы в Челябинск, Уфу и Иркутск.
Ранее НСН писала, что российские спецслужбы занимаются поиском автора ложных сообщений о «минировании» самолетов. По словам пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле надеются, что преступники будут найдены и понесут заслуженное наказание.
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