В Шереметьево вновь поступила угроза о «минировании» самолетов

Напомним, 17 марта злоумышленники сообщили о якобы заложенных взрывных устройствах в трёх пассажирских самолётах, вылетевших из Москвы в Челябинск, Уфу и Иркутск.

Ранее НСН писала, что российские спецслужбы занимаются поиском автора ложных сообщений о «минировании» самолетов. По словам пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле надеются, что преступники будут найдены и понесут заслуженное наказание.

