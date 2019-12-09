В Шереметьево сел Superjet с отказавшим бортовым оборудованием

В столичном аэропорту Шереметьево совершил посадку самолет Sukhoi Superjet, летевший из Челябинска, с отказавшим бортовым оборудованием, передает ТАСС.

Как пишет Ura.ru, о неисправности с оборудованием экипаж сообщил диспетчерским службам во время захода на посадку. Отмечается, что посадить воздушное судно удалось в штатном режиме. Причины случившегося выясняются.

Напомним, ранее СК РФ признал виновным в катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), которая произошла в мае 2019 года в аэропорту Шереметьево, командира экипажа Дениса Евдокимова. Тогда в результате жесткой посадки лайнер загорелся, погиб 41 человек.

В свою очередь в эфире НСН экс-советник министра транспорта РФ, Заслуженный летчик-испытатель РФ, генерал-майор в запасе, Герой России Магомед Толбоев в эфире НСН призвал посадить в тюрьму руководителя Росавиации Александра Нерадько, который несет ответственность за состояние российской авиации, последствием чего стала в том числе катастрофа в Шереметьево.

