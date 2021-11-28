В Шереметьево сел Boeing 777 с подозрением на поломку шасси

До 17 увеличилось число горноспасателей, пострадавших при проведении поисковых работ в шахте "Листвяжная" В России за прошедшие сутки выявили ещё 33 548 заразившихся коронавирусом Инфаркт головного мозга стал причиной смерти Александра Градского Сотрудников Пенсионного фонда России подозревают в краже В Москве +5 градусов облачная погода, местами небольшой дождь