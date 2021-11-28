В Шереметьево сел Boeing 777 с подозрением на поломку шасси
28 ноября 202113:16
Самолет рейса «Пунта-Кана – Москва», у которого заподозрили повреждение шасси, благополучно приземлился в аэропорту «Шереметьево».
Пострадавших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Ранее сообщалось, что Boeing 777 «Пунта-Кана – Москва» заходит на посадку в «Шереметьево» с подозрением на повреждение стойки шасси.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru