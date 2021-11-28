В Шереметьево сел Boeing 777 с подозрением на поломку шасси

Самолет рейса «Пунта-Кана – Москва», у которого заподозрили повреждение шасси, благополучно приземлился в аэропорту «Шереметьево».

Летевший в Дубай бизнес-джет экстренно сел в Шереметьево

Пострадавших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Ранее сообщалось, что Boeing 777 «Пунта-Кана – Москва» заходит на посадку в «Шереметьево» с подозрением на повреждение стойки шасси.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
ТЕГИ:Экстренная ПосадкаСамолетШереметьево
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