В «Шереметьево» произошло ДТП самолета с автомобилем
В московском аэропорту Шереметьево произошло столкновение самолета и служебного автомобиля. Пострадавших нет, начата проверка ДТП, сообщает РИА Новости со ссылкой на Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру.
«По предварительным данным, сегодня, 17 октября, около в 10 часов 30 минут воздушный борт, прибывший рейсом Новосибирск - Москва, при заруливании столкнулся с автомобилем, перевозившим борт-питание», - сказано в официальном сообщении.
Среди пассажиров пострадавших нет, их высадка проведена в штатном режиме отмечает ведомство.
По результатам проверки происшествия московский прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте рассмотрит вопрос о принятии соответствующих мер.
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