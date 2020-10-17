В «Шереметьево» произошло ДТП самолета с автомобилем

«По предварительным данным, сегодня, 17 октября, около в 10 часов 30 минут воздушный борт, прибывший рейсом Новосибирск - Москва, при заруливании столкнулся с автомобилем, перевозившим борт-питание», - сказано в официальном сообщении.

Среди пассажиров пострадавших нет, их высадка проведена в штатном режиме отмечает ведомство.

По результатам проверки происшествия московский прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте рассмотрит вопрос о принятии соответствующих мер.

