В Шереметьеве в самолёт врезался топливозаправочный автомобиль
В Москве в аэропорту Шереметьево произошло ДТП с участием самолета и топливозаправочного автомобиля, который столкнулся с воздушных судном. Работа аэропорта идет в штатном режиме, сообщает со ссылкой на его пресс-службу РИА Новости.
«Первого августа в 05:49 мск при движении по маршруту движения спецтранспорта водитель топливозаправочного автомобиля, принадлежащего компании — оператору ТЗК, совершил столкновение с воздушным судном А321», — цитирует официальное сообщение RT.
Столкновение произошло на удалённой стоянке, где самолет находился без пассажиров и экипажа.
Известно, что из-за столкновения повреждения есть и у автомобиля, и у самолета.
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