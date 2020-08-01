В Шереметьеве в самолёт врезался топливозаправочный автомобиль

«Первого августа в 05:49 мск при движении по маршруту движения спецтранспорта водитель топливозаправочного автомобиля, принадлежащего компании — оператору ТЗК, совершил столкновение с воздушным судном А321», — цитирует официальное сообщение RT.

Столкновение произошло на удалённой стоянке, где самолет находился без пассажиров и экипажа.

Известно, что из-за столкновения повреждения есть и у автомобиля, и у самолета.

