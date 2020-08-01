В Шереметьеве в самолёт врезался топливозаправочный автомобиль

В Москве в аэропорту Шереметьево произошло ДТП с участием самолета и топливозаправочного автомобиля, который столкнулся с воздушных судном. Работа аэропорта идет в штатном режиме, сообщает со ссылкой на его пресс-службу РИА Новости.

Столичные аэропорты готовы к возобновлению международных рейсов

«Первого августа в 05:49 мск при движении по маршруту движения спецтранспорта водитель топливозаправочного автомобиля, принадлежащего компании — оператору ТЗК, совершил столкновение с воздушным судном А321», — цитирует официальное сообщение RT.

Столкновение произошло на удалённой стоянке, где самолет находился без пассажиров и экипажа.

Известно, что из-за столкновения повреждения есть и у автомобиля, и у самолета.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:СамолетАвтомобильСтолкновениеШереметьево
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры