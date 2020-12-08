В Шереметьево обнаружили радиоактивный компас

Сотрудники аэропорта Шереметьево обнаружили радиоактивный компас, передаёт ТАСС.

По данным источника агентства, опасную находку заметили в одной из сумок при сортировке багажа в терминале В. Замеры на радиоактивность компаса превысили предельно допустимую концентрацию.

Специалисты аэропорта проведут дополнительную проверку и примут решение о дальнейшей судьбе предмета.

Ранее НСН писала об обнаружении в Шереметьево сумки с радиоактивными элементами. Находку поместили в специализированное помещение, аэропорт продолжил работу в штатном режиме.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:ПроисшествиеРадиацияШереметьево
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