Радиоактивную сумку нашли в аэропорту Шереметьево
Сумку с повышенным радиационным фоном проверяют в московском аэропорту Шереметьево, передают РИА Новости.
По данным агентства, угрозы пассажирам и персоналу нет, эвакуация не планируется, персонал аэропорта работает с находкой и проводит дополнительные замеры. Если повышенный уровень радиации подтвердится, специалисты ФГУП «Радон» ее утилизируют.
Как сообщалось ранее, две недели назад в ночь на четверг в Москве и Подмосковье прошел ледяной дождь. Из-за образовавшейся на поверхности взлетно-посадочной полосы ледяной корки в аэропорту Шереметьево задержали семь рейсов, еще семь рейсов отменено. Всего столичные аэропорты задержали 19 рейсов и отменили 10.
В конце прошлой недели в аэропортах Москвы задержаны и отменены 20 рейсов, отмечает РЕН ТВ.
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