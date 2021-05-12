В «Шереметьево» ФСБ выявила схему по выдаче поддельных разрешений на въезд

Было выявлено, что на территории аэропорта «Шереметьево» в частной клиники было изъято более 100 фейковых справок, которые продавались иностранцам. Из-за коронавирусных ограничений, медицинские документы на оказание услуг служили основанием для въезда в РФ.

Ранее в пресс-службе МВД РФ сообщили, что мигрантам для длительного пребывания на территории России необходимо будет получать единый электронный документ.

