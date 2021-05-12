В «Шереметьево» ФСБ выявила схему по выдаче поддельных разрешений на въезд

Сотрудники пограничной службы ФСБ предотвратили въезд иностранных граждан в Россию по поддельным документам, раскрыв тем самым целую мошенническую схему. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Москве и Московской области.

МВД РФ введет единый электронный документ для длительного нахождения мигрантов в стране

Было выявлено, что на территории аэропорта «Шереметьево» в частной клиники было изъято более 100 фейковых справок, которые продавались иностранцам. Из-за коронавирусных ограничений, медицинские документы на оказание услуг служили основанием для въезда в РФ.

Ранее в пресс-службе МВД РФ сообщили, что мигрантам для длительного пребывания на территории России необходимо будет получать единый электронный документ.

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ФОТО: Аэрофлот
ТЕГИ:МошенничествоФСБИностранцы
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