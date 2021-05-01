МВД РФ введет единый электронный документ для длительного нахождения мигрантов в стране
Мигрантам для длительного пребывания на территории России необходимо будет получать единый электронный документ сроком действия в 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.
«Обязательным условием для получения иностранным гражданином права на длительное пребывание в России будет являться получение единого документа с электронным носителем информации», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.
По истечении 10-летнего срока действия документ будет подлежать замене.
По данным МВД, в едином электронном документе будет в защищенном виде содержаться графическая и текстовая информация о его владельце.
Содержащиеся на носителе сведения о гражданине, процедуры оформления и выдачи документа, сроки его введения будут уточняться в ходе подготовки соответствующих нормативных актов.
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