МВД РФ введет единый электронный документ для длительного нахождения мигрантов в стране

Мигрантам для длительного пребывания на территории России необходимо будет получать единый электронный документ сроком действия в 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

«Обязательным условием для получения иностранным гражданином права на длительное пребывание в России будет являться получение единого документа с электронным носителем информации», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

По истечении 10-летнего срока действия документ будет подлежать замене.

По данным МВД, в едином электронном документе будет в защищенном виде содержаться графическая и текстовая информация о его владельце.

Содержащиеся на носителе сведения о гражданине, процедуры оформления и выдачи документа, сроки его введения будут уточняться в ходе подготовки соответствующих нормативных актов.

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ФОТО: РИА Новости
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