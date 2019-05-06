В Шереметьеве ищут людей с видео, смеющихся над ЧП в авиагавани

В Шереметьево выясняют, имеют ли сотрудники авиагавани какое-либо отношение к видео, на кадрах которого люди комментируют возгорание самолета во время посадки в столичном аэропорту. Об этом сообщает АГН Москва.

В ранее сети появилось видео, на котором, предположительно, сотрудники аэропорта Шереметьево обсуждают ЧП, произошедшее накануне вечером. Один из участников беседы, нарушая «стандарты корпоративной и человеческой этики» произносит фразу: «Нормально он сел, с огоньком», подчёркивает Утро.ру.