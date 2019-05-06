В Шереметьеве ищут людей с видео, смеющихся над ЧП в авиагавани
В Шереметьево выясняют, имеют ли сотрудники авиагавани какое-либо отношение к видео, на кадрах которого люди комментируют возгорание самолета во время посадки в столичном аэропорту. Об этом сообщает АГН Москва.
В ранее сети появилось видео, на котором, предположительно, сотрудники аэропорта Шереметьево обсуждают ЧП, произошедшее накануне вечером. Один из участников беседы, нарушая «стандарты корпоративной и человеческой этики» произносит фразу: «Нормально он сел, с огоньком», подчёркивает Утро.ру.
Как напоминает RT, Sukhoi Superjet 100, который выполнял рейс Москва – Мурманск, накануне был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту вылета. После приземление самолет загорелся. На борту воздушного судна находились 73 пассажира и пять членов экипажа. В результате возникшего пожара погиб 41 человек, девять – госпитализированы. Следственный комитет, среди основных версий авиакатастрофы, выделяет недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.
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