В Шебекине водитель грузовика пострадал при атаке украинского FPV-дрона
Украинские беспилотники атаковали город Шебекино, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Об этом он написал в Telegram-канале.
Как отметил губернатор, FPV-дрон атаковал грузовик на территории сельхозпредприятия. В результате удара пострадал водитель авто.
«Мужчину в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой и ранением левого коленного сустава бригада скорой доставляет в городскую больницу №2», — рассказал Гладков.
По его словам, транспорт получил повреждения. Кроме того, при еще одной атаке грузовой автомобиль был посечен осколками.
Ранее в Шебекине, а также в селе Устинка после атаки украинских беспилотников загорелись квартира и летняя кухня, пишет Ura.ru.
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