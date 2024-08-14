В Шебекине водитель грузовика пострадал при атаке украинского FPV-дрона

Украинские беспилотники атаковали город Шебекино, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Об этом он написал в Telegram-канале.

Как отметил губернатор, FPV-дрон атаковал грузовик на территории сельхозпредприятия. В результате удара пострадал водитель авто.

«Мужчину в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой и ранением левого коленного сустава бригада скорой доставляет в городскую больницу №2», — рассказал Гладков.

По его словам, транспорт получил повреждения. Кроме того, при еще одной атаке грузовой автомобиль был посечен осколками.

Ранее в Шебекине, а также в селе Устинка после атаки украинских беспилотников загорелись квартира и летняя кухня, пишет Ura.ru.

