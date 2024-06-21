В Шебекине при атаке БПЛА повреждены склад и три автомобиля

Несколько украинских дронов-камикадзе атаковали город Шебекино Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Об этом губернатор написал в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, из-за удара одного БПЛА на окраине города на территории сельскохозяйственного предприятия были повреждены три автомобиля, остекление в хозпостройке и забор.

«Второй дрон упал и сдетонировал на территории коммерческого предприятия — повреждена кровля складского помещения», — написал губернатор.

Между тем средства ПВО уничтожили над Белгородской областью украинский дрон самолетного типа, пишет RT.

