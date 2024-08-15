В Шебекине при атаке БПЛА пострадали четыре мирных жителя
Четыре человека получили травмы при атаке беспилотников ВСУ в городе Шебекино. Об этом заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Пострадали 4 мирных жителя, в том числе два фельдшера скорой помощи. У женщины —закрытый перелом ноги и плечевой кости, у мужчины — минно-взрывная травма, контузия и множественные осколочные ранения спины», — написал губернатор в Telegram.
Кроме того, два человека получили осколочные ранения. Всех пострадавших доставят в медучреждения.
Также Гладков сообщил, что при атаках дронов загорелись две квартиры в многоквартирном доме, огонь оперативно ликвидировали.
Ранее в Шебекине в результате атак украинских беспилотников загорелась квартира и произошло обрушение плит, кроме того, получила повреждения линия газоснабжения, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сервис «Звук» запустил донаты для музыкантов
- Путин внес три кандидатуры на должность главы Ингушетии
- Пожар на территории завода полыхает в Люберцах
- ФСБ предотвратила теракт в Тобольске
- ФМБА получило разрешение на клинические исследования не имеющей аналогов аллерговакцины
- Сладков: Украинские диверсанты маскируются под гражданских в Курской области
- Залужный назвал провокацией данные о его приказе взорвать «Северные потоки»
- Роспотребнадзор исключил риск распространения оспы обезьян в России
- В Шебекине при атаке БПЛА пострадали четыре мирных жителя
- МЧС: Более 300 человек прибыли в Ставропольский край из Белгородской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru