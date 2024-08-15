В Шебекине при атаке БПЛА пострадали четыре мирных жителя

Четыре человека получили травмы при атаке беспилотников ВСУ в городе Шебекино. Об этом заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Пострадали 4 мирных жителя, в том числе два фельдшера скорой помощи. У женщины —закрытый перелом ноги и плечевой кости, у мужчины — минно-взрывная травма, контузия и множественные осколочные ранения спины», — написал губернатор в Telegram.

Кроме того, два человека получили осколочные ранения. Всех пострадавших доставят в медучреждения.

Также Гладков сообщил, что при атаках дронов загорелись две квартиры в многоквартирном доме, огонь оперативно ликвидировали.

Ранее в Шебекине в результате атак украинских беспилотников загорелась квартира и произошло обрушение плит, кроме того, получила повреждения линия газоснабжения, напоминает Ura.ru.

