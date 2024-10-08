В Шебекине два человека пострадали после атаки украинского дрона

Два человека пострадали в результате атаки дронов ВСУ в городе Шебекино Белгородской области, заявил глава региона Вячеслав Гладков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как уточнил губернатор, украинский беспилотник атаковал автомобиль «ГАЗель».

«Ранены два человека. Супруги с различными осколочными ранениями... доставляются в областную клиническую больницу», — заявил Гладков.

Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

Ранее в белгородском селе Новая Таволжанка семь мирных жителей получили травмы при атаке дронов ВСУ, напоминает «Свободная пресса».

