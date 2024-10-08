В Шебекине два человека пострадали после атаки украинского дрона
Два человека пострадали в результате атаки дронов ВСУ в городе Шебекино Белгородской области, заявил глава региона Вячеслав Гладков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Как уточнил губернатор, украинский беспилотник атаковал автомобиль «ГАЗель».
«Ранены два человека. Супруги с различными осколочными ранениями... доставляются в областную клиническую больницу», — заявил Гладков.
Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.
Ранее в белгородском селе Новая Таволжанка семь мирных жителей получили травмы при атаке дронов ВСУ, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Шебекине два человека пострадали после атаки украинского дрона
- Посольство подтвердило гибель российских альпинистов в Непале
- Пресс-секретаря Белого дома Жан-Пьер повысили до старшего советника президента
- Власти Приморья проверят данные об обнаружении нескольких тонн мёртвой кеты
- Дела об экстремизме против 45 человек открыты в Белоруссии перед выборами-2025
- Мирошник: 70 жителей Курской области погибли из-за действий ВСУ
- Франция поставит Киеву истребители Mirage 2000 с новыми вооружениями
- Кабмин утвердил распространение режима СЭЗ в трех регионах
- Более 1000 человек эвакуировали в Феодосии из-за пожара на нефтебазе
- Российские власти прогнозируют снижение объемов импорта автомобилей в Россию с 2025 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru