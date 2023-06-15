В шауме, ставшей причиной отравления 62 человек в Братске, нашли сальмонеллу

Массовое отравление шаурмой в Братске произошло из-за сальмонеллы. Об этом сообщила в управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.

В ведомстве отметили, что эта бактерия попадает в продукты питания, если при приготовлении пищи нарушаются санитарные нормы или при использовании предприятиями общепита некачественного сырья.

Диетолог предупредила о сальмонеллах и гельминтах в шаурме

Все пострадавшие употребляли шаурму в кафе «Шаурму хочу». Роспотребнадзор выявил в нем многочисленные нарушения требований санитарного законодательства. На работу заведения наложен временный запрет, материалы проверки направлены в суд.

В Братске после употребления шаурмы отравились 62 человека.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности».

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ФОТО: РИА Новости /
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