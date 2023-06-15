В шауме, ставшей причиной отравления 62 человек в Братске, нашли сальмонеллу

Массовое отравление шаурмой в Братске произошло из-за сальмонеллы. Об этом сообщила в управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.

В ведомстве отметили, что эта бактерия попадает в продукты питания, если при приготовлении пищи нарушаются санитарные нормы или при использовании предприятиями общепита некачественного сырья.