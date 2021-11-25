Бывший спасать оценил шансы на освобождение находящихся в шахтах в Кузбассе

Стандартного оборудования, которое есть у каждого шахтера, может быть недостаточно для спасения оставшихся под землей горняков в Кузбассе, однако шансы есть. Об этом в беседе с РИА Новостями заявил бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей, заслуженный спасатель России Александр Гофштейн.

Он рассказал, что у работников шахт почти всегда имеется «шахтный самоспасатель», которого в зависимости от ситуации может хватить на разный отрезок времени. По словам бывшего спасателя, по функциям он напоминает противогаз и не является источником чистого воздуха. При этом он заявил, что с большой концентрацией метана или угарного газа самоспасатель может не справиться.

«Если я дышу интенсивно - [его хватает на] 10-15 минут, если сижу и жду помощи - 20 минут», - объяснил Гофштейн.

При этом, по его мнению, надежда на спасение шахтеров, оказавшихся под землей, все еще остается, так как они могут находиться в зонах с притоком воздуха.

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Ранее глава СК Бастрыкин уже пообещал разобраться с ситуацией в Кузбассе, а премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что пострадавшие при происшествии получат всю необходимую помощь.

Утром 25 ноября на предприятии в Кемеровской области произошло задымление. В момент ЧП под землей находились 285 человек. Большинство из них удалось эвакуировать, но некоторые до сих пор остаются там. По последним данным, число погибших составляет 11 человек, более 30 - госпитализированы. На месте происшествия начались спасательные работы, которые были прерваны из-за угрозы взрыва.

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ТЕГИ:Угроза ВзрываШахтыКемеровская ОбластьКузбасс
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