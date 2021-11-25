Бывший спасать оценил шансы на освобождение находящихся в шахтах в Кузбассе

Стандартного оборудования, которое есть у каждого шахтера, может быть недостаточно для спасения оставшихся под землей горняков в Кузбассе, однако шансы есть. Об этом в беседе с РИА Новостями заявил бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей, заслуженный спасатель России Александр Гофштейн.

Он рассказал, что у работников шахт почти всегда имеется «шахтный самоспасатель», которого в зависимости от ситуации может хватить на разный отрезок времени. По словам бывшего спасателя, по функциям он напоминает противогаз и не является источником чистого воздуха. При этом он заявил, что с большой концентрацией метана или угарного газа самоспасатель может не справиться.

«Если я дышу интенсивно - [его хватает на] 10-15 минут, если сижу и жду помощи - 20 минут», - объяснил Гофштейн.

При этом, по его мнению, надежда на спасение шахтеров, оказавшихся под землей, все еще остается, так как они могут находиться в зонах с притоком воздуха.