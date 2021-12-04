В шахте Бурятии погиб человек во время взрывных работ

«По предварительным данным, в ночь на 4 декабря проводились плановые взрывные работы, в непроветренный забой спустились четыре работника. В результате два человека потеряли сознание, еще двое самостоятельно выбрались на поверхность», — отметили в сообщении МЧС.

По предварительным данным Следственного комитета, от отравления угарным газом в штольне погиб один из пострадавших горнорабочих.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть человека).

