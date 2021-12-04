В шахте Бурятии погиб человек во время взрывных работ
На золотом руднике «Владимирский» в Окинском районе Бурятии во время взрывных работ пострадали четверо горнорабочих. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС региона 4 декабря.
«По предварительным данным, в ночь на 4 декабря проводились плановые взрывные работы, в непроветренный забой спустились четыре работника. В результате два человека потеряли сознание, еще двое самостоятельно выбрались на поверхность», — отметили в сообщении МЧС.
По предварительным данным Следственного комитета, от отравления угарным газом в штольне погиб один из пострадавших горнорабочих.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть человека).
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