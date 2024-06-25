В сгоревшем во Фрязино здании НИИ полгода назад случился потоп

Один из бывших арендаторов помещения в сгоревшем НИИ во Фрязино поделился, что в декабре 2023 года в здании случился потоп из-за замерзшей системы отопления. Его слова приводит «Газета.Ru».

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Мужчина рассказал, что тогда отопление шло по промороженным трубам, в результате чего случился прорыв трубы. Тогда стало ясно, что инженерные системы помещения находятся в плохом состоянии и за ними никто не следит. Комплексное обследование здания толком не проводилось, подчеркнул мужчина.

Он отметил, что сразу после того случая вывез оттуда свою мебельную фабрику.

Трагедия во Фрязино произошла 24 июня. В результате пожара полностью выгорело несколько этажей здания, погибли восемь человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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