В сгоревшем во Фрязино здании НИИ полгода назад случился потоп

Мужчина рассказал, что тогда отопление шло по промороженным трубам, в результате чего случился прорыв трубы. Тогда стало ясно, что инженерные системы помещения находятся в плохом состоянии и за ними никто не следит. Комплексное обследование здания толком не проводилось, подчеркнул мужчина.

Он отметил, что сразу после того случая вывез оттуда свою мебельную фабрику.

Трагедия во Фрязино произошла 24 июня. В результате пожара полностью выгорело несколько этажей здания, погибли восемь человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

