В Северо-Западном Китае произошло землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировали в уезде Дзаде в Юйшу-Тибетском автономном округе провинции Цинхай в Северо-Западном Китае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Китайский центр сейсмических сетей.

На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9

Подземные толчки произошли в 10:07 (05:07 мск). Эпицентр землетрясения располагался в месте с координатами 33,52 градуса северной широты, 93,01 градуса восточной долготы. Очаг находился на глубине 10 км.

Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.

Ранее на границе Китая и Киргизии произошло землетрясение магнитудой до 5,9, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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