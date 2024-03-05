В Северо-Западном Китае произошло землетрясение магнитудой 5,3
Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировали в уезде Дзаде в Юйшу-Тибетском автономном округе провинции Цинхай в Северо-Западном Китае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Китайский центр сейсмических сетей.
Подземные толчки произошли в 10:07 (05:07 мск). Эпицентр землетрясения располагался в месте с координатами 33,52 градуса северной широты, 93,01 градуса восточной долготы. Очаг находился на глубине 10 км.
Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.
Ранее на границе Китая и Киргизии произошло землетрясение магнитудой до 5,9, напоминает телеканал «360».
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