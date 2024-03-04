На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9

Подземные толчки магнитудой 4,9 произошли в провинции Чанаккале на западе Турции, сообщило республиканское Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

На юге Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 6,7

Землетрясение произошло около 21:38 мск. Очаг находился на глубине 10 километров в районе населенного пункта Енидже.

Как пишет РИА Новости, толчки ощутили жители европейской части Стамбула. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

В Алма-Ате 4 марта произошло землетрясение магнитудой 5,2. Люди вышли из зданий на улицы. Пострадавших и разрушений нет, отмечает «Радиоточка НСН».

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