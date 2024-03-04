На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9
4 марта 202422:43
Подземные толчки магнитудой 4,9 произошли в провинции Чанаккале на западе Турции, сообщило республиканское Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Землетрясение произошло около 21:38 мск. Очаг находился на глубине 10 километров в районе населенного пункта Енидже.
Как пишет РИА Новости, толчки ощутили жители европейской части Стамбула. Информации о пострадавших и разрушениях нет.
В Алма-Ате 4 марта произошло землетрясение магнитудой 5,2. Люди вышли из зданий на улицы. Пострадавших и разрушений нет, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Штат Мэн отозвал решение об отстранении Трампа от праймериз
- На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9
- Медведев призвал выгнать послов стран ЕС за отказ от встречи с Лавровым
- Зеленский анонсировал новые кадровые изменения в силах обороны Украины
- В Дагестане при пожаре в частном доме погибли трое детей
- Трамп обвинил Байдена в намерении нечестно выиграть выборы
- Франция впервые в мире закрепила в конституции право на аборт
- Bild: в немецком Ахене неизвестный захватил заложников в больнице
- Экс-тренер «Спартака» предложил сократить зимнюю паузу в РПЛ
- СМИ: команда Киркорова устроила перепалку с журналистами во время концерта
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru