Роспотребнадзор приостановил продажу отдельных партий воды «Джермук»
В России проверят на безопасность минеральную воду торговой марки «Джермук», сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
В сообщении говорится, что решение принято по факту поступления информации о том, что после употребления данной воды житель Владикавказа получил ожог пищевода.
Уточняется, что для проверки на безопасность в РФ приостанавливается реализация отдельных партий минеральной воды «Джермук».
Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что во Владикавказе мужчина выпил уксус из бутылки минеральной воды «Джермук», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru