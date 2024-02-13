Роспотребнадзор приостановил продажу отдельных партий воды «Джермук»

В сообщении говорится, что решение принято по факту поступления информации о том, что после употребления данной воды житель Владикавказа получил ожог пищевода.

Уточняется, что для проверки на безопасность в РФ приостанавливается реализация отдельных партий минеральной воды «Джермук».

Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что во Владикавказе мужчина выпил уксус из бутылки минеральной воды «Джермук», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

