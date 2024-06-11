В Северной Осетии разбился Су-34 ВКС России
11 июня 202407:29
Российский самолет Су-34 потерпел крушение в горной местности Северной Осетии, члены экипажа погибли. Об этом сообщили в Минобороны.
«При выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России», — говорится в сообщении.
Воздушное судно упало в безлюдной местности, разрушений на земле нет. По предварительным данным, причиной ЧП стала техническая неисправность. На место авиакатастрофы направили комиссию ВКС, пишет Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru