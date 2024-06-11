В Северной Осетии разбился Су-34 ВКС России

Суда ВМС США будут следить за визитом российских кораблей на Кубу

В заявлении по итогам саммита в Швейцарии не будет пункта о выводе российских войск

Президент Малави поручил начать поиски самолета с вице-президентом

Все детские учреждения в дагестанском Буйнакске отправили на карантин из-за массового отравления

В России снимут фильм, который станет ответом американской «Барби»