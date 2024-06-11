В Северной Осетии разбился Су-34 ВКС России

Российский самолет Су-34 потерпел крушение в горной местности Северной Осетии, члены экипажа погибли. Об этом сообщили в Минобороны.

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«При выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России», — говорится в сообщении.

Воздушное судно упало в безлюдной местности, разрушений на земле нет. По предварительным данным, причиной ЧП стала техническая неисправность. На место авиакатастрофы направили комиссию ВКС, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Валентин Капустин
ТЕГИ:Су-34МинобороныКрушение СамолётаСеверная Осетия

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