В Кузбассе два вагона сошли с рельсов при столкновении машины с грузовым поездом
Легковое авто столкнулось с грузовым поездом на регулируемом железнодорожном переезде в Юргинском районе Кемеровской области, сошли с рельсов два вагона. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По данным ведомства, ЧП произошло в пятницу около 21 часа на переезде близ станции Арлюк.
«Дорожно-транспортному происшествию предшествовал выезд автомобиля на железнодорожный переезд в габарит следования поезда. В результате столкновения произошел сход двух порожних вагонов без опрокидывания», — заявили в прокуратуре.
Задержки в движении поездов нет. Кемеровская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности использования железнодорожного транспорта.
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