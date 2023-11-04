В Кузбассе два вагона сошли с рельсов при столкновении машины с грузовым поездом

По данным ведомства, ЧП произошло в пятницу около 21 часа на переезде близ станции Арлюк.

«Дорожно-транспортному происшествию предшествовал выезд автомобиля на железнодорожный переезд в габарит следования поезда. В результате столкновения произошел сход двух порожних вагонов без опрокидывания», — заявили в прокуратуре.

Задержки в движении поездов нет. Кемеровская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности использования железнодорожного транспорта.

