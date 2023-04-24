Развожаев: Морские дроны уничтожены на внешнем рейде Севастополя

Ранее градоначальник сообщил, что в ночь на понедельник два дрона попытались атаковать Севастополь, один из беспилотников уничтожили, другой взорвался сам.

Как отметил Развожаев, пострадавших из-за ЧП нет. Глава города поручил вице-губернатору Евгению Горлову подсчитать ущерб и устранить повреждения.

«Важный момент: в Бухту Стрелецкую дрон не вошел. <...> Зданий, причальных и иных сооружений не разрушено», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

