Развожаев: Морские дроны уничтожены на внешнем рейде Севастополя
Морские беспилотники уничтожены на внешнем рейде Севастополя, из-за взрывов были выбиты стекла в четырех жилых домах. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее градоначальник сообщил, что в ночь на понедельник два дрона попытались атаковать Севастополь, один из беспилотников уничтожили, другой взорвался сам.
Как отметил Развожаев, пострадавших из-за ЧП нет. Глава города поручил вице-губернатору Евгению Горлову подсчитать ущерб и устранить повреждения.
«Важный момент: в Бухту Стрелецкую дрон не вошел. <...> Зданий, причальных и иных сооружений не разрушено», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru