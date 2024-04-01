В Севастополе загорелось кафе
Кафе загорелось на набережной Корнилова в Севастополе. Об этом сообщило главное управление МЧС по городу.
Как отметили в ведомстве, пожарные получили сообщение о возгорании 1 апреля в 11:32 мск.
«Обнаружено горение двух торговых павильонов... По предварительной информации, площадь пожара составляет 200 квадратных метров», — подчеркнули в МЧС.
Специалисты ведут работы по недопущению распространения огня и ликвидации последствий возгорания. В МЧС указали, что никто не пострадал.
Ранее в Ростове-на-Дону загорелся склад с бумажной продукцией, площадь пожара составляла 800 «квадратов», напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru