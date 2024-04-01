В Севастополе загорелось кафе

Как отметили в ведомстве, пожарные получили сообщение о возгорании 1 апреля в 11:32 мск.

«Обнаружено горение двух торговых павильонов... По предварительной информации, площадь пожара составляет 200 квадратных метров», — подчеркнули в МЧС.

Специалисты ведут работы по недопущению распространения огня и ликвидации последствий возгорания. В МЧС указали, что никто не пострадал.

Ранее в Ростове-на-Дону загорелся склад с бумажной продукцией, площадь пожара составляла 800 «квадратов», напоминает RT.

