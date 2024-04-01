В кафе в Воронеже произошел взрыв

«В отдел полиции №6... поступило сообщение о повреждении витринных стекол в одном из кафе, расположенных на улице Ленина, и последующем хлопке внутри помещения», — рассказала собеседница агентства.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, обстоятельства ЧП устанавливаются.

Ранее стало известно о взрыве на котельной на предприятии «Самотлорнефтегаза» в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа. В результате погиб один человек, еще одного госпитализировали, пишет Ura.ru.

