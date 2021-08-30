В Севастополе задержаны подростки, прикуривавшие от Вечного огня

Инцидент произошел у памятника, посвященного столетию окончания Гражданской войны на юге РФ. Соответствующее видео было распространено в интернете, что вызвало возмущение людей.

Отмечается, что подростки извинились перед горожанами за свой поступок. В отношение них составлены протоколы по статье «Мелкое хулиганство». Они могут получить штраф в размере от 500 до 1 тысячи рублей или арест на срок до 15 суток.

