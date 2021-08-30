В Севастополе задержаны подростки, прикуривавшие от Вечного огня
Полиция Севастополя задержала подростков, которые прикуривали сигареты от Вечного огня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую полицию.
Инцидент произошел у памятника, посвященного столетию окончания Гражданской войны на юге РФ. Соответствующее видео было распространено в интернете, что вызвало возмущение людей.
Отмечается, что подростки извинились перед горожанами за свой поступок. В отношение них составлены протоколы по статье «Мелкое хулиганство». Они могут получить штраф в размере от 500 до 1 тысячи рублей или арест на срок до 15 суток.
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