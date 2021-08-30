В Севастополе задержаны подростки, прикуривавшие от Вечного огня

Полиция Севастополя задержала подростков, которые прикуривали сигареты от Вечного огня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую полицию.

Уголовное дело возбуждено по факту подделки сертификатов вакцинации в Волгограде

Инцидент произошел у памятника, посвященного столетию окончания Гражданской войны на юге РФ. Соответствующее видео было распространено в интернете, что вызвало возмущение людей.

Отмечается, что подростки извинились перед горожанами за свой поступок. В отношение них составлены протоколы по статье «Мелкое хулиганство». Они могут получить штраф в размере от 500 до 1 тысячи рублей или арест на срок до 15 суток.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СевастопольВечный Огонь
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры