В Севастополе введен режим повышенной готовности из-за нехватки воды
Ресурсов водохранилища в Севастополе, если не будет большого количества осадков, хватит лишь на 81 день, сообщается в пресс-службе городского правительства.
Почти весь город получает воду из запасов Чернореченского хранилища, сейчас его объем сократился до 16,8 млн кубометров воды. При этом в пресс-службе отмечают, что 7 млн кубометров являются неприкосновенным запасом, «ниже которого опускаться нельзя».
Для устранения проблемы планируется отремонтировать водопровод, чтобы исключить участки с большими потерями воды, а также провести геологические изыскания для поиска и оценки запасов подземных вод. Со следующей неделе воду в Чернореченское хранилище перебросят из озера у горы Гасфорта.
Ранее вода поступала в Севастополь из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу. В 2014 году Украины перекрыла потоки воды после присоединения Крыма и Севастополя в состав России.
В начале сентября депутат госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская направила Верховному комиссару по правам человека ООН информацию о водоснабжении полуострова.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru