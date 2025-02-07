В Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону задержали четырех украинских агентов

ФСБ задержала в трех городах четырех женщин-агентов спецслужб Украины, которые были завербованы для совершения терактов в отношении высокопоставленных сотрудников Минобороны РФ, а также диверсий на объектах топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.

Злоумышленницы были задержаны в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону. Фигурантки прошли на территории Украины обучение минно-взрывному делу, обращению со стрелковым оружием, управлению беспилотниками. Женщины дали признательные показания.

По данным ФСБ, задержанные не были непосредственно связаны между собой, лишь двое фигуранток оказались бывшими одноклассницами. Против женщин возбудили уголовные дела по признакам преступлений террористической направленности, по совокупности им может грозить до 30 лет заключения.

Ранее в Донецке задержали агента украинской разведки, который передавал Киеву координаты мест дислокации техники и личного состава российской армии в Донецкой Народной Республике, напоминает 360.ru.

