Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу погибли в Крыму во время шторма

Известные спортсменки в мире кикбоксинга трагически погибли в Севастополе во время купания в шторм. Как сообщает сайт KP.RU, речь идёт о чемпионке мира по кикбоксингу 32-летней Фатиме Жагуповой. Ее подруга - вице-чемпионка мира по этому же виду спорта Элина Гисмеева, ей было 27 лет. Одна из них жила в Москве, другая – в Мурманске.

О трагедии официально сегодня объявил заместитель главы управления обеспечения мероприятий гражданской защиты правительства города Владимир Беспалый. Он подчеркнул, что случилось это из-за того, что погибшие проигнорировали предупреждение о штормовой погоде. ЧП произошло накануне на территории яхт-клуба.

Предположительно, одна из спортсменок прыгнула с пирса во время шторма и ударилась о причал. Подруга бросилась ее спасать и также погибла, отмечает RT. Причём, как уточнил Беспалый, территория яхт-клуба не была предназначена для купания, спасателей там не было. По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева, правоохранительным органам предстоит дать оценку действиям руководства яхт-клуба.

Погибшие приехали в Севастополь на сборы российской команды по кикбоксингу, которые завершились 3 августа, сообщил исполнительный директор федерации кикбоксинга России Михаил Герасимов. По его словам, девушек пытались остановить, когда они пошли на море, но они не послушались предостережений.

На полуострове девушки готовились к чемпионату мира. О погибшей вице-чемпионке Элине Гисмеевой Телеканалу «360» рассказала мать двух девочек, которые тренировались у этой спортсменки. По словам женщины, Элина была прекрасным тренером, отзывчивым человеком, дети её очень любили.

