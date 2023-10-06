В Севастополе отразили атаку воздушных целей со стороны моря

Система противовоздушной обороны сработала в Севастополе, написал в своем Telegram-канале глава города Михаил Развожаев.

Развожаев заявил о падении обломков БПЛА на жилой дом

Силы ПВО отразили атаку воздушных целей со стороны моря, уточнил губернатор.

«Все службы продолжают контроль обстановки», - заявил Развожаев.

В Севастополе в пятницу дважды объявляли о воздушной тревоге.

В ночь на 6 октября в Севастополе отразили атаку двух безэкипажных морских катеров в районе Северного мола. Пострадавших и разрушений нет, отмечает «Радиоточка НСН».

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Фото: sev.gov.ru
ТЕГИ:ПВОСевастополь

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