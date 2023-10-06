В Севастополе отразили атаку воздушных целей со стороны моря
6 октября 202323:41
Система противовоздушной обороны сработала в Севастополе, написал в своем Telegram-канале глава города Михаил Развожаев.
Силы ПВО отразили атаку воздушных целей со стороны моря, уточнил губернатор.
«Все службы продолжают контроль обстановки», - заявил Развожаев.
В Севастополе в пятницу дважды объявляли о воздушной тревоге.
В ночь на 6 октября в Севастополе отразили атаку двух безэкипажных морских катеров в районе Северного мола. Пострадавших и разрушений нет, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru