Развожаев заявил о падении обломков БПЛА на жилой дом

По его словам, спасатели зафиксировали информацию о падении частей беспилотника на крышу жилого дома в Инженерной балке. Пострадавших нет.

«Но от падения частей беспилотника в нескольких квартирах выбило стекла», - уточнил Развожаев.

На место происшествия выехали спасатели. Все городские силы и службы находится в состоянии боевой готовности, подчеркнул губернатор. Он призвал доверять только официальным источникам информации.

Во вторник вечером силы ПВО сбили украинскую противокорабельную ракету «Нептун» над северо-западной частью акватории Черного моря. В Минобороны РФ сообщили, что попытка атаки произошла около 20:30 мск, отмечает «Радиоточка НСН».

