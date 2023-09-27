В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о воздушной тревоге в городе.

В Севастополе начали демонтаж аварийных конструкций в штабе ЧФ

«Внимание всем! Воздушная тревога!» - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Ранее на Крымском мосту перекрыли движение автомобильного транспорта.

Накануне силы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Севастополь. В районе аэродрома «Бельбек» сбита ракета. Пострадавших и разрушений нет.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 22 сентября нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Воздушное пространствоСевастополь

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