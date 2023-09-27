В Севастополе объявили воздушную тревогу
27 сентября 202320:18
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о воздушной тревоге в городе.
«Внимание всем! Воздушная тревога!» - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Ранее на Крымском мосту перекрыли движение автомобильного транспорта.
Накануне силы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Севастополь. В районе аэродрома «Бельбек» сбита ракета. Пострадавших и разрушений нет.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 22 сентября нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Доля доллара в международных расчетах выросла до рекордных 48%
- Парламент Эстонии не одобрил закон о сносе советских памятников
- Вильфанд: температура воздуха в Москве вновь поднимется до рекордных отметок
- СМИ: в Москве возле метро «Маяковская» ограбили и изнасиловали девушку
- В Севастополе объявили воздушную тревогу
- Оззи Осборн заявил о желании записать альбом и отправиться в тур
- Bloomberg: Минюст США начал расследование против банков Credit Suisse и UBS
- СМИ: недалеко от Крыма заметили самолет-разведчик США
- Выпуск легковых автомобилей в России за год вырос в два раза
- Власти Дагестана запретили использование дронов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru