В Севастополе неизвестный заявил о бомбе в здании правительства

В Севастополе неизвестный заявил, что в здании правительства заложена бомба. Об этом рассказали в пресс-службе правительства города.

Сообщение о предполагаемом теракте поступило на электронную почту правительства Севастополя. Сотрудников ведомства эвакуировали, но тревога оказалась ложной.

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«Периметр был оцеплен. В течение 10 минут из здания были эвакуированы все сотрудники. Проведены мероприятия по поиску возможного взрывного устройства - специалисты ничего не обнаружили», - добавили в пресс-службе.

Правоохранительные органы выясняют личность заявителя. Максимальное наказание за нарушение уголовной статьи о «заведомо ложном сообщении об акте терроризма» предусматривает лишение свободы сроком до трех лет.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:БомбаПравительствоСевастополь
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