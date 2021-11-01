В Севастополе неизвестный заявил о бомбе в здании правительства

В Севастополе неизвестный заявил, что в здании правительства заложена бомба. Об этом рассказали в пресс-службе правительства города.

Сообщение о предполагаемом теракте поступило на электронную почту правительства Севастополя. Сотрудников ведомства эвакуировали, но тревога оказалась ложной.