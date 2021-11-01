В Севастополе неизвестный заявил о бомбе в здании правительства
В Севастополе неизвестный заявил, что в здании правительства заложена бомба. Об этом рассказали в пресс-службе правительства города.
Сообщение о предполагаемом теракте поступило на электронную почту правительства Севастополя. Сотрудников ведомства эвакуировали, но тревога оказалась ложной.
«Периметр был оцеплен. В течение 10 минут из здания были эвакуированы все сотрудники. Проведены мероприятия по поиску возможного взрывного устройства - специалисты ничего не обнаружили», - добавили в пресс-службе.
Правоохранительные органы выясняют личность заявителя. Максимальное наказание за нарушение уголовной статьи о «заведомо ложном сообщении об акте терроризма» предусматривает лишение свободы сроком до трех лет.
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