«Выживут!» Ученый призвал не волноваться за дельфинов, выпущенных в море в Севастополе

Владелец дельфинария Flipper в Севастополе Владимир Калниболотский выбросил в море четырех дельфинов, взятых в аренду у «Биологической станции». Губернатор Михаил Развозжаев заявил, что на поиск млекопитающих были направлены специалисты. В Песчаной бухте они заметили двух дельфинов, но поисковую операцию приостановили. Рожнов считает, что дельфины смогут выжить в дикой среде.

«Дельфины выживут. Проблем с питанием, адаптацией к естественной среде у них не возникнет. Единственная для них угроза – человек, но в случае, если они попадут в рыболовные сети. С другой стороны, в сети могут попасть любые дельфины», - сказал Рожнов.

Собеседник НСН отметил, что опыт, когда дельфинов или других млекопитающих выпускали в дикую среду, существует.

«Наш опыт работы с млекопитающими, а было примерно 50 выпусков в открытое море, свидетельствуют о том, что они нормально выживают. Несколько лет назад выпускали касаток, белух с участием моего институт. Животные выжили, адаптировались к дикой природе. Мы за ними следили», - отметил Рожнов.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что Россия может использовать боевых дельфинов в ходе спецоперации на Украине.

