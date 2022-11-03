«Выживут!» Ученый призвал не волноваться за дельфинов, выпущенных в море в Севастополе
Однако дельфинам может угрожать человек и его сети, сказал НСН академик Вячеслав Рожнов.
Проблем с питанием и адаптацией у выпущенных в море дельфинов не будет, но угрозу им может нести человек, заявил научный руководитель экологических и природоохранных проектов и международных программ, «Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН» Вячеслав Рожнов в беседе с НСН.
Владелец дельфинария Flipper в Севастополе Владимир Калниболотский выбросил в море четырех дельфинов, взятых в аренду у «Биологической станции». Губернатор Михаил Развозжаев заявил, что на поиск млекопитающих были направлены специалисты. В Песчаной бухте они заметили двух дельфинов, но поисковую операцию приостановили. Рожнов считает, что дельфины смогут выжить в дикой среде.
«Дельфины выживут. Проблем с питанием, адаптацией к естественной среде у них не возникнет. Единственная для них угроза – человек, но в случае, если они попадут в рыболовные сети. С другой стороны, в сети могут попасть любые дельфины», - сказал Рожнов.
Собеседник НСН отметил, что опыт, когда дельфинов или других млекопитающих выпускали в дикую среду, существует.
«Наш опыт работы с млекопитающими, а было примерно 50 выпусков в открытое море, свидетельствуют о том, что они нормально выживают. Несколько лет назад выпускали касаток, белух с участием моего институт. Животные выжили, адаптировались к дикой природе. Мы за ними следили», - отметил Рожнов.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что Россия может использовать боевых дельфинов в ходе спецоперации на Украине.
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