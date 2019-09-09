В Севастополе 10-месячный ребенок погиб после падения из окна

Следственный комитет по республике Крым и Севастополю начал проверку после гибели 10-месячного ребенка, который выпал из окна девятого этажа, сообщает КИА.

Установлено, что отец мальчика вытащил его из кроватки и оставил в комнате, думая, что ребенок самостоятельно доползет до находившейся на кухне мамы. Сам мужчина ушел разговаривать по телефону в другую комнату.

В это время ребенок забрался на диван, с него перелез на подоконник, после чего выпал через открытое окно. От полученных травм мальчик позже скончался в больнице.





