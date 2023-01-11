Неизвестный ранил ножом шестерых на вокзале в Париже

Неизвестный напал с ножом на Северном вокзале столицы Франции. Злоумышленник нанёс ранения шести гражданам, после чего был задержан полицией. Как информирует Le Figaro, среди раненых есть офицер пограничной полиции.

Уточняется, что нападавший при задержании получил огнестрельное ранение. На месте происшествия силовики организовали периметр безопасности. При этом железнодорожный вокзал функционирует в обычном режиме, однако график отправления и прибытия поездов нарушен.

Факт происшествия подтвердил в соцсетях министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Он поблагодарил сотрудников полиции за эффективную нейтрализацию злоумышленника. Мотивы нападения устанавливаются.

Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», в начале декабря 50-летняя москвичка ударила туристическим ножом в лицо попутчицу в вагоне столичного метро – якобы за то, что пассажирка громко разговаривала по телефону.

