В Сети появилось видео смертельного наезда самосвала на детей в Приморье

Маленькие дети в сопровождении взрослых перебегали дорогу в неположенном месте. Они начали движение, когда перед самосвалом находился легковой автомобиль, который загораживал обзор водителю большегруза. Грузовик, объезжавший легковую машину, не успел сбросить скорость и протаранил детей.

Видно, как под колеса попали три ребенка. Слышно два сильных удара о днище машины.

По сообщениям очевидцев, одна девочка погибла на месте. Ещё двое детей доставлены в больницу в тяжелом состоянии, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.



