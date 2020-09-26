В Сети появилось видео смертельного наезда самосвала на детей в Приморье

Грузовик сбил несколько детей на автодороге Владивосток – Находка недалеко от города Фокино в Приморье.

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Маленькие дети в сопровождении взрослых перебегали дорогу в неположенном месте. Они начали движение, когда перед самосвалом находился легковой автомобиль, который загораживал обзор водителю большегруза. Грузовик, объезжавший легковую машину, не успел сбросить скорость и протаранил детей.

Видно, как под колеса попали три ребенка. Слышно два сильных удара о днище машины.

По сообщениям очевидцев, одна девочка погибла на месте. Ещё двое детей доставлены в больницу в тяжелом состоянии, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.


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ФОТО: скрин t.me/Lshot
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