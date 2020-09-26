В Сети появилось видео полета Ан-26 перед крушением в Харьковской области

На видео запечатлен момент последнего полета Ан-26 за несколько секунд до его катастрофы и взрыв борта.

«Это видео должно помочь следователям и экспертам установить - что же произошло после того, что командир корабля сообщил об отказе левого двигателя и приготовился к посадке на правом», - написал Геращенков.

Напомним, начавшееся следствие рассматривает несколько причин авиакатастрофы: неисправность агрегатов летательного аппарата; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

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