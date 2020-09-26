Обнаружены тела всех погибших в катастрофе Ан-26 под Харьковом

На Украине найдены тела всех 25 жертв авиакатастрофы Ан-26 около Чугуева Харьковской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по ЧС.

«По состоянию на 12:15 (мск) на месте авиакатастрофы в Харьковской области найдены тела 25 погибших. Один человек умер в больнице, и один человек травмирован и находится в больнице», - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

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Напомним, авиакатастрофа военно-транспортного самолета Ан-26 произошла накануне в Харьковской области во время учебного полета. Из 27 человек, находившихся на борту, в живых остался один – он находится в больнице с травмами средней тяжести. Другой спасшийся ранее скончался в стационаре.

Начавшееся следствие рассматривает несколько причин авиакатастрофы: неисправность агрегатов летательного аппарата; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

Ранее министр обороны Украины Андрей Таран назвал предварительную причину авиакатастрофы военного самолёта Ан-26 под Харьковом. Он заявил, что воздушная машина могла зацепиться крылом за землю. Его цитату приводит сайт Минобороны Украины.

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ФОТО: Скриншот с видео в соцсетях
ТЕГИ:УкраинаХарьковКрушение СамолетаАвиакатастрофа
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