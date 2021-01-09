В Сети появились первые кадры поисковой операции индонезийского Boeing 737-500
Очевидцы в Сети публикуют первые кадры поисковой операции потерпевшего крушение Boeing 737-500, принадлежащего Sriwijaya Air.
На видео люди с лодок указывают на воду, по которой плывут различные предметы, и кричат.
По неподтвержденным данным, на борту находилось более 50 человек.
Агентство Синьхуа сообщило, что найдены обломки индонезийского самолета и части тел пассажиров, летевших рейсом из столицы Индонезии Джакарты в Понтианак в провинцию Западный Калимантан, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Ранее министерство транспорта Индонезии подтвердило начало поисково-спасательной операции самолета Boeing 737-500. Первый полет самолета Sriwijaya Air состоялся в мае 1994 года - 26 лет назад.
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