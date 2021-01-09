В Сети появились первые кадры поисковой операции индонезийского Boeing 737-500

На видео люди с лодок указывают на воду, по которой плывут различные предметы, и кричат.

По неподтвержденным данным, на борту находилось более 50 человек.

Агентство Синьхуа сообщило, что найдены обломки индонезийского самолета и части тел пассажиров, летевших рейсом из столицы Индонезии Джакарты в Понтианак в провинцию Западный Калимантан, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее министерство транспорта Индонезии подтвердило начало поисково-спасательной операции самолета Boeing 737-500. Первый полет самолета Sriwijaya Air состоялся в мае 1994 года - 26 лет назад.

